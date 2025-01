Calciomercato Milan, Conceicao vuole Varela! Contatti avviati, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao vuole Varela, suo calciatore già al Porto: contatti avviati per la prossima estate

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan comincia a muoversi anche per la prossima estate:

PAROLE – «Concentrazione sul presente, ma anche per il futuro, in casa Milan. Per l’estate, infatti, il club rossonero ha messo gli occhi su Alan Varela del Porto. Argentino, classe 2001, il centrocampista, come raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport, è un nome gradito anche da Sergio Conceiçao in vista della prossima stagione. Un obiettivo per l’estate, considerato che trattare con il Porto non sarà semplice. Mediano, in stagione è sceso in campo 16 volte in campionato, oltre a cinque in Europa League. Con Conceiçao ha giocato 43 partite, segnando 3 gol e servendo 2 assist».