Calciomercato Milan, un ex obiettivo escluso dalla lista per la prossima Champions League! Tutti i dettagli

Le strade di Donny van de Beek e del Manchester United potrebbero presto separarsi. Direttamente dall’Inghilterra arrivano indizi chiari sul futuro dell’ex obiettivo del Milan.

Nei giorni scorsi il Manchester United ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima Champions League: tra questi non figura il centrocampista olandese, segnale di come l’ex Ajax non rientri più nel progetto.