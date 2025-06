Calciomercato Milan, incognita Emerson Royal! Allegri decisivo, cosa filtra sul futuro del brasiliano

Calciomercato Milan, da risolvere l’enigma relativo al futuro di Emerson Royal: la valutazione di Allegri in ritiro sarà decisiva

Il recente infortunio che ha tenuto Emerson Royal lontano dai campi per tutta la seconda parte della stagione ha sollevato non pochi interrogativi sul suo futuro calcistico. Una grave lesione distrattiva di alto grado al polpaccio destro ha costretto il difensore brasiliano a concludere anzitempo il suo campionato, mettendo in discussione la sua permanenza nel calciomercato Milan e, più in generale, le sue prospettive con l’arrivo di un nuovo tecnico come Massimiliano Allegri.

La notizia, ripresa da Calciomercato.com, sottolinea come la sua assenza prolungata abbia impedito al giocatore di dimostrare appieno il suo valore, lasciando un’incognita sul tavolo del mercato. Prima dell’infortunio, a gennaio, Emerson Royal era stato davvero a un passo dal trasferimento in Turchia, con il Galatasaray in pressing per assicurarsi le sue prestazioni. Questo dettaglio non è di poco conto, poiché indica che la sua posizione non era già salda e che la società rossonera era disposta a valutare offerte per lui. L’infortunio ha di fatto bloccato questa potenziale cessione, ma non ha cancellato le perplessità che già aleggiavano sul suo impiego.

Con l’arrivo di Allegri sulla panchina rossonera, si apre un nuovo capitolo per tutti i giocatori della rosa, e in particolare per quelli che, come Emerson Royal, devono riscattarsi o dimostrare di poter rientrare nei piani del tecnico. La sua condizione fisica sarà il primo, fondamentale, banco di prova. Un infortunio di questa entità richiede una riabilitazione meticolosa e un ritorno graduale alla piena forma atletica. Allegri, noto per la sua pragmatica e la sua attenzione alla solidità difensiva, valuterà attentamente le condizioni di Royal. Sarà cruciale capire se il giocatore riuscirà a recuperare al 100% e a ritrovare la brillantezza fisica che lo ha contraddistinto in passato, in particolare quando militava nel Tottenham.

Il mercato estivo, poi, sarà il vero crocevia per Emerson Royal. Il Milan, con Allegri al timone, potrebbe decidere di puntare su di lui e concedergli una nuova chance, magari in un ruolo tattico leggermente diverso o come alternativa valida sulle fasce. D’altra parte, il club potrebbe anche optare per una strategia differente, cercando profili più funzionali alle idee del nuovo allenatore o semplicemente monetizzando una sua eventuale cessione. Il suo stipendio e la sua età rientreranno sicuramente nelle valutazioni della dirigenza rossonera.

Non va dimenticato che il Milan punta a rafforzare la propria rosa per essere competitivo su più fronti, sia in campionato che nelle coppe nazionali. Ogni posizione sarà sotto esame, e il reparto difensivo, in particolare quello dei terzini, è sempre un punto cruciale per Allegri. Se Emerson Royal non dovesse convincere il tecnico durante la preparazione estiva o nelle prime fasi della stagione, la possibilità di un addio a Milanello diventerebbe molto più concreta, con la Turchia o altri campionati pronti ad accoglierlo. Sarà quindi un’estate cruciale per il futuro del laterale brasiliano, tra il recupero dall’infortunio e le scelte di un Milan che si prepara a una nuova era sotto la guida di Massimiliano Allegri.