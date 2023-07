Milan, si valuta il mercato in uscita: sei i nomi verso l’addio. I rossoneri hanno pronto l’elenco e cercano soluzioni

Il Milan valuta non solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Sono diversi i giocatori che potrebbero salutare la maglia rossonera quest’estate.

Come riporta oggi Tuttosport, sarebbero sei i giocatori sul piede di partenza: Ballo-Tourè, Adli, De Ketelaere, Messias, Rebic, Saelemaekers.