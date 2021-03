Calciomercato Milan, un portiere si candida come erede di Donnarumma

Calciomercato Milan, un portiere di Serie A si candida come futuro Donnarumma. Le sue parole

Juan Musso, intervenuto ai microfoni di Udinese TV, non nasconde il proprio compiacimento per essere accostato da diversi top club: «Mi fa piacere sapere che posso interessare ad altre squadre, perché significa che sto interpretando bene il mio lavoro».

Il nome di Musso è uno dei papabili per sostituire Donnarumma in caso di addio al Milan. Al momento tuttavia la dirigenza rossonero non ha avviato alcun contatto e resta fiduciosa riguardo alla possibilità di rinnovare Gigio.