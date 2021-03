Calciomercato Milan – Un obiettivo rossonero vicinissimo al Barcellona

Seguito e accostato più volte al Milan in passato, si allontana ormai definitivamente dai colori rossoneri la pista Memphis Depay. L’attaccante olandese, in scadenza di contratto con il Lione il prossimo 30 giugno, sarebbe vicino al Barcellona secondo quanto riporta il quotidiano Sport.

Depay, come il connazionale Wijnaldum, avrebbero firmato un pre-accordo con i blaugrana in attesa che il tutto venga ratificato dal nuovo Consiglio d’Amministrazione del club catalano. Il neo-presidente Laporta avrebbe quindi accontentato Koeman, con il tecnico che aveva messo i due connazionale in cima alla lista degli acquisti. Depay firmerebbe un contratto triennale fino al 2024 con il Barça.