Calciomercato Milan: un milione subito per Florenzi

Milan e Roma sono vicini all’accordo per Florenzi: prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione da 5 milioni complessivi

È praticamente fatta per Alessandro Florenzi al Milan: accordo quasi raggiunto con la Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, le due società si sarebbero accordate per un prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Operazione che soddisfa entrambe le società: la Roma si libera di un giocatore che non rientra nei piani di José Mourinho, il Milan acquista un campione d’Europa a un costo davvero ridotto.