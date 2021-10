Calciomercato Milan: un giovane talento sogna i rossoneri. Il suo nome

Calciomercato Milan: il progetto rossonero convince i giovani talenti a sognare di farne parte. Ecco l’ultimo talento con questo desiderio

Il calciomercato Milan è sempre molto attivo e vigile su qualsiasi giovane promettente che possa essere un futuro campione. Questa ormai è la linea cardine del progetto rossonero, che negli ultimi tempi sta raccogliendo consensi e anche i primi frutti di un lavoro lungo, paziente ma decisamente affascinante.

In questi giorni, è tornato alla ribalta il nome di Roko Simic, figlio d’arte di Dario Simic, ex giocatore del Milan con il quale ha vinto due Champions League. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il giovane Roko, classe 2003, si è messo in mostra grazie alla tripletta contro l’Azerbaigian nel match di qualificazione all’Europeo Under 21. Simic ha confessato in estate di essere un tifoso dei rossoneri come il papà, e che un giorno sognerebbe di vestire la maglia del diavolo.

Il Milan, dal canto suo, lo ha già seguito in passato e il suo nome è ancora sul taccuino degli osservatori, ma per il momento non ci sono chances, a causa del trasferimento di quest’estate da parte di Roko al Salisburgo dall’NK Lokomotiva Zagabria. Non è escluso, però, che in un futuro magari questo sogno possa diventare realtà.