Calciomercato Milan: un giocatore rossonero verso il riscatto

Calciomercato Milan: Kjaer avrebbe convinto la dirigenza rossonera, dopo le ultime buone performance. Il danese dovrebbe essere riscattato

Simon Kjaer, giunto nell’ultima sessione di mercato invernale, avrebbe convinto la società di Via Aldo Rossi, dopo le ottime prestazioni sin qui ottenute. Il danese ha scavalcato in gerarchia Mateo Musacchio, diventando spalla inamovibile di Alessio Romagnoli.

Il Milan sarebbe intenzionato a riscattarlo dal Siviglia, per due motivi: il suo ingaggio non supera i 2 milioni di euro e il valore del cartellino per prelevarlo dal club andaluso non andrebbe oltre i 4 milioni.