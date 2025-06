Calciomercato Milan, Tare non demorde: contatti anche nella giornata di oggi, c’è un ostacolo da superare

Calciomercato Milan, Igli Tare, nuovo DS rossonero, continua i dialoghi con il Liverpool per cercare di riportare in Italia Federico Chiesa

Il mercato del Milan continua a muoversi con grande dinamismo, e tra i nomi di spicco che stanno emergendo con forza c’è quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus è diventato un obiettivo più che concreto per la dirigenza rossonera, che ha già avviato i primi contatti. A rivelarlo è il giornalista Orazio Accomando, che ha fatto il punto sulla situazione, indicando un interesse significativo ma con la trattativa ancora nelle sue fasi iniziali.

L’arrivo di Igli Tare come figura chiave nella struttura dirigenziale del Milan sembra aver dato un’accelerazione decisa a determinate piste di mercato. Il direttore sportivo, noto per la sua determinazione e la capacità di portare a termine operazioni complesse, è ora al lavoro per “riportare l’esterno in Serie A” – un’espressione che, nel contesto attuale, può essere interpretata come la volontà di rilanciare Chiesa ai massimi livelli del calcio italiano, dopo una fase in cui il suo rendimento è stato altalenante anche a causa di infortuni. Il suo talento cristallino e la sua capacità di spaccare le partite lo rendono un profilo estremamente appetibile per qualsiasi squadra ambiziosa.

L’interesse del Milan per Chiesa, dunque, è definito da Orazio Accomando come “più che concreto”. Questo significa che non si tratta di una semplice suggestione o di un sondaggio superficiale, ma di una chiara volontà di provare ad acquisire il giocatore. Tuttavia, la trattativa è ancora “all’inizio”: questo implica che ci sono stati contatti preliminari con l’entourage del calciatore, ma che le discussioni con il club proprietario del cartellino (la Juventus, anche se non menzionata esplicitamente nel frammento fornito, è il suo club attuale) non sono ancora entrate nel vivo, né tantomeno si è giunti a un accordo sulle cifre o sulle modalità del trasferimento.

La concorrenza per Chiesa non manca, e a complicare ulteriormente il quadro c’è la posizione di un altro club di spicco: il Liverpool. Orazio Accomando riferisce che il club inglese “al momento non apre al prestito”. Questa informazione suggerisce che, qualora il Liverpool fosse interessato a Chiesa, cercherebbe un’operazione a titolo definitivo piuttosto che un semplice prestito. Questa rigidità da parte di un potenziale acquirente come il Liverpool può influenzare le strategie di Milan e Juventus, definendo le condizioni e le aspettative per un trasferimento che, in ogni caso, si preannuncia oneroso.

Federico Chiesa, con la sua esplosività, il dribbling fulminante e il fiuto per il gol, rappresenterebbe un innesto di altissimo livello per il Milan, in grado di garantire qualità e imprevedibilità all’attacco. La sua esperienza in Serie A e in Nazionale lo rendono un profilo pronto all’uso, capace di incidere fin da subito. La volontà del Milan, l’attivismo di Tare e l’inizio dei contatti con l’entourage del giocatore sono segnali chiari: la pista che porta Chiesa a Milanello è concreta e da seguire con attenzione, in attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi di una trattativa che si preannuncia lunga e complessa.