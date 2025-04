Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Furlani hanno già deciso? Futuro in sospeso, c’è l’ipotesi che può cambiare tutto

Calciomercato Milan, il futuro di Theo Hernandez sembra essere già deciso ma spunta l’ipotesi che può cambiare tutto. Ecco quale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan della prossima estate sembrerebbe già deciso il futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026 e con i dialoghi per il rinnovo del contratto attualmente fermi.

L’intenzione della società rossonera sarebbe proprio quella di non estendere l’accordo e di cedere il calciatore in estate. Ci sono però due ma molto importanti: il primo è relativo alla volontà dello stesso Theo Hernandez che ha già comunicato l’intenzione di restare anche senza prolungamento; il secondo è relativo al parere di Conceicao o di un eventuale nuovo allenatore. Se il tecnico della prossima stagione garantirà per lui allora i dialoghi per il rinnovo potrebbero riprendere.