Pulisic Milan: l’americano ha il via libera dal Chelsea. Le ultime sul futuro dell’obiettivo di mercato rossonero

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Christian Pulisic ha concrete possibilità di lasciare il Chelsea quest’estate.

L’obiettivo di mercato del Milan ha ottenuto il via libera dal club inglese per provare un nuovo capitolo nel caso in cui le condizioni siano soddisfatte.