Calciomercato Milan, intrigo Alex Jimenez! Riflessioni in casa Real Madrid, cosa può succedere in estate

Calciomercato Milan, da risolvere in estate il rebus legato al futuro di Alex Jimenez: il Real Madrid potrebbe optare per la recompra

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan in estate dovrà valutare anche il futuro di Alex Jimenez:

PAROLE – «Le Merengues possono ricomprare Jimenez, che è a tutti gli effetti milanista con contratto fino al 2028, per 9 milioni in estate 2025 e per 12 milioni nello stesso periodo del 2026. Cosa può fare il Diavolo? Sostanzialmente nulla, se non dialogare con il Real Madrid e tentare di spostare le date delle due recompre o in alternativa alzare la cifra. Florentino Perez, esattamente come nel caso di Paz, non sembra affatto intenzionato a perdere l’iniziativa su Jimenez».