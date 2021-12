Calciomercato Milan: tutti pazzi per Frattesi, ecco le ultime

Idea Frattesi: non solo il Milan, anche Inter, Juventus, Atalanta e Napoli sul gioiello del Sassuolo. Ecco le ultime

Davide Frattesi sta mostrando tutte le sue potenzialità con la maglia del Sassuolo, attirando diversi top club italiani.

Come riporta l’edizione de La Repubblica, oltre al Milan, vi sarebbero anche Inter, Napoli, Juventus e Atalanta sul gioiellino neroverde. È alquanto possibile che si possa scatenare una vera e propria asta in estate per arrivare al cartellino del classe ’99.