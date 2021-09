Calciomercato Milan, Maldini deve blindare Theo Hernandez e Bennacer

Calciomercato Milan, Maldini non vuole assolutamente replicare le precedenti esperienze e vuole prolungare sia Theo che Bennacer

Mentre continua a tenere banco il caso legato al rinnovo di Frank Kessié (l’ivoriano non ha ancora accettato l’ultima offerta da 6.5 milioni di euro fino al 2026), in casa Milan ci si comincia a preoccupare anche di altri due calciatori. Come riporta Tuttosport infatti, sia Theo Hernandez che Bennacer hanno il contratto in scadenza nel 2024 e per questo Maldini deve iniziare i dialoghi per i rispettivi prolungamenti.

INTENZIONE CHIARA – Il DT rossonero ha tutta l’intenzione di estendere i contratto dei due e di adeguarne soprattutto l’ingaggio visto che entrambi prendono 1.5 milioni a stagione. Le contrattazioni partiranno a breve: al Milan nessun vuole rivivere altri casi come quelli di Donnarumma e Calhanoglu.