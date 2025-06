Calciomercato Milan, l’attaccante fa muro: la trattativa è in salita

Calciomercato Milan – Si complica la pista che porta all’attaccante! Non vuole abbassare l’ingaggio

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il nome di Dusan Vlahovic continua a figurare nella lista degli obiettivi di mercato del Milan. Nonostante le difficoltà legate a un’operazione di questa portata, l’attaccante serbo rimane un profilo che interessa molto ai rossoneri per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Tuttavia, la stessa fonte evidenzia un ostacolo non di poco conto che complica notevolmente la trattativa: il giocatore “non apre ad una riduzione o spalmatura del suo ingaggio”. Attualmente, Vlahovic percepisce uno stipendio elevato alla Juventus, e la sua indisponibilità a rinegoziare al ribasso le proprie condizioni economiche rappresenta un problema per il Milan. Il club rossonero, infatti, è noto per la sua politica salariale oculata e per la tendenza a non sborsare cifre folli per gli stipendi dei propri calciatori, cercando un equilibrio tra le ambizioni tecniche e la sostenibilità finanziaria.

L’atteggiamento irremovibile di Vlahovic sul fronte economico mette il Milan di fronte a un bivio: o rivedere drasticamente i propri parametri d’ingaggio per un singolo giocatore, cosa che raramente accade, oppure desistere dall’obiettivo e virare su altri profili. Vlahovic è un attaccante di punta, con un valore di mercato elevato e un contratto importante, e la sua richiesta salariale riflette il suo status di top player.

L’interesse del Milan per il serbo è innegabile, data la sua capacità realizzativa e il suo potenziale, ma le pretese economiche del giocatore rischiano di rendere l’affare estremamente complesso, se non impossibile, a meno di cambiamenti significativi nelle strategie di una delle parti in causa.