Calciomercato Milan, il Basilea apre al prestito di Calafiori ma solo ad una condizione: tutti i dettagli sulla trattativa per il terzino

Come riportato da Sky Sport, il Basilea ha aperto per la cessione in prestito di Riccardo Calafiori al Milan.

Tuttavia il club svizzero vorrebbe l’obbligo di riscatto mentre i rossoneri puntano al diritto. Aggiornamenti nei prossimi giorni.