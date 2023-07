Mercato Milan, sulle tracce di un parametro zero! Ecco chi. Si parla di Traoré, ancora nome caldo del calciomercato rossonero

La politica di mercato del Milan è quella di cercare colpi a zero, per rinforzare la squadra guidata da Stefano Pioli.

In questa lista c’è anche il nome di Adama Traoré, giocatore del Walverhampton. Il parametro zero è ancora un nome caldo per il Milan, scrive Tuttosport.