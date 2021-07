Calciomercato Milan, torna di moda Belotti: lo scenario

Calciomercato Milan, rispunta il nome del Gallo Belotti: ipotesi arrivo a parametro zero tra un anno, Maldini studia il colpo

Potrebbe esserci il Milan nel futuro di Andrea Belotti: lo riferisce Tuttosport, secondo cui il Gallo ha rifiutato lo Zenit che aveva raggiunto l’accordo col Torino sulla base di trenta milioni di euro. Inoltre Belotti ha risposto picche all’offerta di rinnovo di Cairo, un contratto fino al 2026 a quattro milioni di euro all’anno.

MALDINI OSSERVA – Il Milan potrebbe dunque bloccarlo a parametro zero a giugno 2022 quando scadrà il suo contratto col Torino e quando i rossoneri saranno chiamati a sostituire Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia non è escluso che il Diavolo, sempre alla ricerca di una terza punta, non torni all’assalto di Cairo negli ultimissimi giorni di mercato.