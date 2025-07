Calciomercato Milan, Colombo resta in Serie A! Contatti in corso, affare possibile se... Ultimissime

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo può restare in Serie A: contatti in corso con il Torino dopo aver definito la trattativa Ricci

Il calciomercato estivo si infiamma, e gli intrecci tra Milan e Torino si fanno sempre più interessanti. Non è solo il centrocampista Samuele Ricci il nome sul tavolo delle discussioni tra le due società; secondo i colleghi di Tuttosport, le trattative si sarebbero allargate anche a Lorenzo Colombo, attaccante rossonero che potrebbe vestire la maglia granata nella prossima stagione.

Il Torino, sotto la guida del nuovo tecnico Marco Baroni, è attivamente alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con l’incognita legata alle condizioni di Duvan Zapata, la dirigenza piemontese sta valutando diverse opzioni per garantire a Baroni un parco attaccanti all’altezza delle ambizioni del club. E proprio in questo contesto emerge con forza il nome di Lorenzo Colombo.

Colombo: L’Attaccante Ideale per il Progetto Baroni?

Colombo, reduce da diverse esperienze in Serie A, tra cui la scorsa stagione in prestito al Monza, possiede quelle qualità e quell’esperienza che lo rendono un profilo particolarmente appetibile per il Torino. La sua capacità di giocare sia come punta centrale che come attaccante esterno lo rende un elemento versatile, in grado di adattarsi a diversi moduli tattici. Ma c’è un fattore che rende Colombo ancora più interessante per il club granata: la profonda conoscenza che Marco Baroni ha del giocatore.

I due, infatti, hanno già avuto modo di lavorare insieme durante l’esperienza di Baroni sulla panchina del Lecce. Sotto la guida del tecnico, Colombo ha mostrato le sue potenzialità, contribuendo con gol e assist alla salvezza dei salentini. Questa sintonia pregressa potrebbe facilitare l’inserimento di Colombo nel sistema di gioco del Torino e permettergli di esprimersi al meglio sin da subito, evitando lunghi periodi di adattamento.

Le Trattative tra Milan e Torino: Una Questione di Tempistiche

Le discussioni tra le parti sarebbero già state avviate, ma un aggiornamento più concreto è atteso quando si avrà un quadro più chiaro sulle condizioni fisiche di Duvan Zapata. La situazione dell’attaccante colombiano influenzerà inevitabilmente le strategie di mercato del Torino, spingendo la dirigenza a definire con maggiore urgenza l’arrivo di un nuovo attaccante qualora le prospettive per Zapata non fossero ottimali.

Il calciomercato Milan, dal canto suo, valuterà la migliore soluzione per Colombo, cercando un’opzione che garantisca al giovane attaccante la possibilità di giocare con continuità e di proseguire il suo percorso di crescita. Un trasferimento al Torino, in un ambiente dove il tecnico lo conosce e lo stima, potrebbe rappresentare un’opportunità di sviluppo significativa per il calciatore.

In sintesi, il possibile trasferimento di Lorenzo Colombo al Torino non è solo una mera operazione di mercato, ma un’intrigante combinazione di esigenze tattiche, conoscenze pregresse e strategie societarie. La Serie A si prepara a vivere un’estate ricca di colpi di scena, e l’asse Milan-Torino si preannuncia uno dei più attivi e interessanti. Sarà Colombo il nuovo attaccante granata tanto atteso? Le prossime settimane ci daranno le risposte definitive.