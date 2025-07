Conferenza stampa Ricci – Ecco quando si terrà la presentazione del centrocampista acquistato a titolo definitivo dal Milan

L’entusiasmo a Milanello è palpabile e le aspettative per la nuova stagione crescono di giorno in giorno. Il Milan si prepara ad accogliere ufficialmente uno dei volti nuovi più attesi di questa sessione di calciomercato: Samuele Ricci. Il centrocampista, giunto a titolo definitivo dal Torino, si presenterà domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 14:30, in conferenza stampa. Un momento chiave in cui il giovane talento risponderà alle domande dei giornalisti, svelando le sue prime impressioni e le sue ambizioni con la maglia del Diavolo.

L’acquisto di Samuele Ricci, classe 2001, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di rafforzamento del centrocampo rossonero. Proveniente dal Torino, dove si è affermato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, Ricci porta con sé dinamismo, visione di gioco e una notevole capacità di recupero palla. È un regista moderno, in grado di dettare i tempi di gioco e di inserirsi con pericolosità, qualità che lo rendono un profilo ideale per il modulo e le idee tattiche del tecnico del Milan.

La sua permanenza al Torino lo ha visto crescere esponenzialmente, dimostrando maturità e leadership nonostante la giovane età. Ora, con il passaggio al club lombardo, Ricci si appresta a compiere un ulteriore salto di qualità, misurandosi con le pressioni e le ambizioni di una delle squadre più blasonate d’Italia e d’Europa. I tifosi dei sette volte campioni d’Europa non vedono l’ora di ascoltare le sue prime dichiarazioni, per capire le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere i colori rossoneri e quali sono i suoi obiettivi personali e di squadra.

La conferenza stampa sarà un’occasione per Ricci di presentarsi al grande pubblico milanista e per delineare la sua visione del progetto tecnico che lo attende. Sarà interessante capire come il nuovo metronomo del Milan intende inserirsi nel gruppo e quale contributo pensa di poter dare per centrare gli obiettivi prefissati. L’attesa è alta per le prime parole ufficiali di Samuele Ricci, un nuovo protagonista pronto a scrivere pagine importanti della storia del Milan.