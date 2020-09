Calciomercato Milan: Tommaso Pobega in prestito allo Spezia

Il giovane centrocampista rossonero si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al neopromosso Spezia

Il Milan da qualche settimana stava lavorando per trovare una sistemazione in Serie A, per Tommaso Pobega ed ora è arrivata l’ufficialità; il centrocampista si trasferirà in prestito con diritto di riscatto allo Spezia con il club rossonero che si riserva l’opzione per una futura ‘recompra’. Questo il comunicato ufficiale del club:

«AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega allo Spezia Calcio».