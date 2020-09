Pobega allo Spezia, il giovane rossonero andrà in prestito

Tommaso Pobega è un nuovo giocatore dello Spezia. Il giovane rossonero giocherà la prossima stagione in prestito in Liguria

Tommaso Pobega è un nuovo giocatore dello Spezia. Il giovane rossonero giocherà la prossima stagione in prestito in Liguria a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Il Milan ha scelto di far maturare un altro anno il giocatore per permettergli di fare esperienza in Serie A. Lo Spezia non ha il diritto di riscatto, quindi al termine della stagione Pobega tornerà a Milano. Probabile che i rossoneri ora vadano all in per portare Tiemouè Bakayoko al Milan e completare la rosa di Stefano Pioli.