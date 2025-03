Calciomercato Milan, si studia una plusvalenza monstre in estate: Cardinale gongola. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sarebbe entrato nell’ottica di idee di cedere Malick Thiaw nella prossima sessione. L’ex Schalke 04 potrebbe far generare una grandissima plusvalenza.

Il difensore tedesco, acquistato dai rossoneri anni fa per 5 milioni di euro più bonus, potrebbe trasferirsi al Bayer Leverkusen per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il difensore non disdegnerebbe un ritorno in Bundesliga