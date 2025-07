Calciomercato Milan, occhi puntati sul terzino francese: potrebbe essere lui il sostituto di Theo Hernandez. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, alla ricerca di un nuovo terzino sinistro dopo la cessione eccellente di Theo Hernández, avrebbe messo gli occhi su Melvin Bard. Stando a quanto riferisce FootMercato, il giovane difensore francese del Nizza, classe 2000, sarebbe il profilo individuato dalla dirigenza rossonera per colmare il vuoto lasciato dalla partenza dell’ormai ex colonna della fascia sinistra milanista.

La necessità di trovare un sostituto all’altezza è impellente, considerando il peso specifico che Theo Hernández aveva nel gioco del Milan sia in fase difensiva che offensiva. Melvin Bard rientra nei parametri di ricerca del club rossonero: è un giovane talento con ampi margini di crescita, già con una buona esperienza nel calcio francese e internazionale. Il suo profilo si sposa bene con la filosofia del Milan di investire su giocatori promettenti e futuribili.

Bard è un terzino rapido, dotato di buona tecnica e capace di spingere sulla fascia, pur mantenendo un buon equilibrio in fase difensiva. Le sue prestazioni con il Nizza in Ligue 1 lo hanno messo in mostra, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Milan, forte della sua tradizione e del fascino della Serie A, potrebbe rappresentare la piazza ideale per il suo definitivo salto di qualità.

La trattativa per Bard non sarà semplice, dato che il Nizza non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più promettenti. Tuttavia, il Milan è pronto a intavolare una discussione seria per portare il talentuoso terzino francese a San Siro e affidargli la pesante eredità di Theo Hernández.