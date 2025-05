Calciomercato Milan, Tare ci parlerà prima delle vacanze: offerte choc, c’è una sensazione precisa sul futuro

Calciomercato Milan, Igli Tare incontrerà Theo Hernandez prima delle vacanze estive: offerte choc dall’Arabia Saudita. I dettagli

La trattativa per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez, che scade nel giugno 2026, sembra essere arrivata a un punto morto. Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, vuole parlare con il difensore francese prima della sua partenza per le vacanze per capire quali sono le sue intenzioni per la prossima stagione.

La sensazione è che il rapporto tra Hernandez e il calciomercato Milan sia logoro e potrebbe chiudersi nella prossima estate. Nonostante il giocatore abbia sempre manifestato il desiderio di rimanere a Milano, il club potrebbe avere bisogno di ripartire con un nuovo corso.

Nel frattempo, l’agente di Hernandez sembra aver sondato il terreno con il Real Madrid, ma i Blancos non sembrano essere interessati. Tuttavia, ci sono diverse società arabe, come l’Al-Hilal e l’Al-Nassr, che sono pronte a offrire cifre ingenti per convincere Hernandez ad accettare un contratto lucroso: si parla di 18 milioni di euro netti a stagione.

Resta da vedere se Hernandez sarà disposto a considerare un trasferimento in Arabia Saudita, un campionato che non lo aveva particolarmente affascinato nei mesi scorsi. La decisione finale dipenderà dalle sue preferenze e dalle offerte che riceverà. Lo riporta calciomercato.com.