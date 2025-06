Calciomercato Milan, conferme su Theo Hernandez! Pressing costante, svolta dietro l’angolo?

Calciomercato Milan, piovono conferme su Theo Hernandez: l’Al Hilal è in fortissimo pressing sul terzino sinistro. Tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, l‘Al-Hilal sta tornando a fare pressione su Theo Hernandez, terzino sinistro francese del Milan. Dopo aver trovato un accordo con il club rossonero per circa 35 milioni di euro, il club saudita sta lavorando per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita.

Tuttavia, Hernandez sembra essere riluttante ad accettare l’offerta, preferendo rimanere in Europa. Recentemente, è arrivato un interessamento da parte dell’Atletico Madrid, ma il club spagnolo non sembra essere disposto a pareggiare l’offerta dell’Al-Hilal. Il calciomercato Milan, quindi, sembra privilegiare la soluzione araba, considerando l’offerta dell’Al-Hilal come un’opportunità per incassare una cifra significativa per il terzino sinistro.

Hernandez è un giocatore importante per il Milan, con 262 presenze e 34 goal in sei stagioni con la maglia rossonera. Il suo contratto scade tra un anno, nel giugno 2026, e il Milan potrebbe essere disposto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. L’offerta dell’Al-Hilal potrebbe essere difficile da rifiutare, considerando la cifra proposta e la possibilità di incassare una somma significativa per il giocatore.

Il terzino sinistro francese è arrivato al Milan dal Real Madrid nel 2019 per 22,8 milioni di euro e ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore per la squadra. Il suo ingaggio da 4 milioni di euro netti all’anno potrebbe essere un fattore importante nella decisione del Milan di cederlo. In ogni caso, la decisione finale spetterà a Hernandez, che dovrà valutare le opzioni disponibili e decidere se accettare l’offerta dell’Al-Hilal o rimanere in Europa. La situazione è ancora fluida, e sarà interessante vedere come si svilupperà la trattativa nei prossimi giorni..