Calciomercato Milan, Al Hilal a tutta su Theo Hernandez! Prima offerta scritta a club e giocatore, questa la risposta

Calciomercato Milan, l’Al Hilal è in forte pressing su Theo Hernandez e ha presentato la prima offerta scritta a club e giocatore

Secondo quanto riportato da Antonello Gioia, l’Al-Hilal sta facendo pressioni per assicurarsi i servizi di Theo Hernandez, offrendo al giocatore un contratto da 18 milioni di euro all’anno e al calciomercato Milan 20 milioni di euro per il cartellino.

Tuttavia, il club rossonero sembra chiedere qualcosa in più per accettare l’offerta. Ma a non essere convinto della destinazione Arabia Saudita è lo stesso Theo Hernandez, che sta aspettando offerte dai top club europei, che finora non sono arrivate. La scelta di Hernandez sembra quindi dipendere dalle opportunità che gli verranno offerte nel vecchio continente.