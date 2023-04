Calciomercato Milan, Maldini ha una tentazione per l’attacco

Calciomercato Milan, la grande tentazione di Maldini per l’attacco della prossima stagione è Mauro Icardi: i dettagli

Il calciomercato Milan passerà molto dal rafforzamento del reparto offensivo di Stefano Pioli. Come riportato da calciomercato.com, la grande tentazione di Maldini si chiama Mauro Icardi.

L’attaccante è rinato al Galatasaray con 12 gol in 16 partite e sogna il ritorno in Italia. Il PSG, con cui ha ancora un anno di contratto, chiede una cifra intorno ai 18 milioni di euro per liberarlo. La pista potrebbe improvvisamente accendersi.