Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi! Missione terzino sinistro, occhi in casa Real Madrid

Calciomercato Milan, Igli Tare rompe gli indugi per quanto riguarda il terzino sinistro e punta Fran Garcia del Real Madrid

La fascia sinistra del Milan si presenta come una vera e propria incognita per il nuovo corso targato Massimiliano Allegri. Con la partenza di Theo Hernandez, un pilastro fondamentale degli ultimi anni, il club rossonero si trova di fronte a un vuoto significativo in un ruolo cruciale. Attualmente, l’unica opzione di ruolo è il giovane Bartesaghi, ma la sua partenza in prestito sembra ormai scontata, lasciando Allegri con una lacuna da colmare con urgenza.

In questo scenario di ricerca frenetica, emergono importanti aggiornamenti dal fronte del calciomercato. Stando a quanto riportato da Team Talk, il Milan avrebbe puntato i propri riflettori su Fran Garcia, un nome che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la corsia mancina. Il talento spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, si è messo in particolare evidenza durante il recente Mondiale per Club, attirando l’attenzione di numerosi osservatori.

L’interesse del calciomercato Milan per Garcia non sembra essere solo una semplice suggestione. Si parla di una concreta volontà da parte della dirigenza rossonera di accelerare i tempi e chiudere l’affare il prima possibile. Nonostante non siano stati ancora mossi passi ufficiali, l’intenzione di fare sul serio per il calciatore è palpabile. Questo scenario assumerebbe anche una curiosa e affascinante coincidenza: l’eventuale arrivo di Fran Garcia dal Real Madridsignificherebbe che l’erede di Theo Hernandez arriverebbe dalla stessa “scuola” calcistica del suo predecessore, proprio come accaduto con il terzino francese che fu prelevato dalle merengues.

Fran Garcia, classe 1999, vanta già una buona esperienza nonostante la sua giovane età. Questo aspetto lo rende un profilo particolarmente appetibile sul mercato, un calciatore che ha già dimostrato le sue qualità e la sua maturità in contesti importanti. Non a caso, il suo nome circola da tempo anche in ottica Juventus, anch’essa alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra. Il Real Madrid, attuale detentore del cartellino di Garcia, valuta il calciatore attorno ai 25 milioni di euro. Sarà compito di Tare, l’uomo mercato del Milan, provare a negoziare e ottenere il prezzo migliore possibile per portare il giovane talento spagnolo a San Siro.

L’acquisto di un terzino sinistro di qualità è una delle priorità assolute per il Milan in questa sessione estiva. La necessità di fornire a Massimiliano Allegri una rosa competitiva e completa è evidente, e il ruolo di terzino sinistro è uno dei più scoperti. La velocità, la tecnica e la capacità di spinta di Fran Garcia lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco che Allegri potrebbe voler implementare. Il Milan, dunque, è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi le prestazioni del promettente difensore, con l’obiettivo di risolvere al più presto il problema sulla corsia mancina e iniziare la nuova stagione con un reparto difensivo all’altezza delle aspettative.

Fonte: Calciomercato.it.