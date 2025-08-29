Calciomercato Milan, Tare spiazza tutti! Il DS piomba su Solet, pronto lo sgarbo a Marotta? La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare spiazza tutti e piomba su Solet, difensore dell’Udinese che era nel mirino anche dell’Inter

Il derby di Milano non si gioca solo in campo, ma anche sul mercato. In un’ennesima puntata della rivalità cittadina, il calciomercato Milan avrebbe messo gli occhi su Solet, difensore dell’Udinese, un calciatore che era già nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato da una notizia esclusiva sul Messaggero Veneto, i rossoneri, guidati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neoallenatore Massimiliano Allegri, starebbero tentando un vero e proprio “sgarbo” ai cugini nerazzurri.

Il nome di Solet circola da tempo negli uffici di Viale della Liberazione. L’Inter lo ha seguito con interesse, considerandolo un possibile rinforzo per la difesa, un reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti durante questa finestra di mercato. La sua duttilità e la sua giovane età (classe 1999) lo rendono un profilo ideale per un progetto a lungo termine. Tuttavia, l’intromissione del Milan complica notevolmente i piani.

L’arrivo di Igli Tare al Milan segna una nuova era per il club. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua abilità nel scovare talenti a prezzi accessibili e per la sua capacità di chiudere operazioni lampo. L’interesse per Ebosse rientra perfettamente in questa filosofia. Tare, in sinergia con Massimiliano Allegri, sta lavorando per costruire una squadra competitiva che possa lottare per i massimi traguardi, non solo in Italia ma anche in Europa. Il profilo del difensore camerunense sembra particolarmente apprezzato da Allegri, che vede in lui le qualità tecniche e fisiche per adattarsi al suo sistema di gioco.

La mossa del Milan non è solo un tentativo di acquisire un giocatore di talento, ma anche un chiaro messaggio all’Inter. I rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e sono pronti a competere su ogni fronte, incluso quello del mercato. Un eventuale trasferimento di Solet in maglia rossonera sarebbe una vera e propria vittoria non solo sportiva, ma anche psicologica. La partita per il difensore dell’Udinese è appena iniziata e si preannuncia avvincente. La tensione a Milano è già alle stelle, e il mercato estivo è ancora lunghissimo. Non resta che attendere le prossime mosse dei due club per capire chi riuscirà ad avere la meglio in questa corsa a due.