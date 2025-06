Calciomercato Milan, Tare alza i giri del motore: doppio obiettivo tra centrocampo e attacco. I dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare, DS del club rossonero, alza i giri del motore: nel mirino ci sono Mateo Retegui e Granit Xhaka

Il calciomercato estivo è alle porte e il calciomercato Milan si prepara a un’intensa sessione, con diverse incognite e obiettivi ben definiti. Nonostante le speculazioni e le voci che circolano, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito un quadro più preciso della situazione rossonera, delineando le priorità e le strategie che la dirigenza del Milan intende adottare nelle prossime settimane.

Una delle prime e più importanti precisazioni riguarda Mateo Retegui, l’attaccante del Genoa che ha impressionato in Serie A e con la Nazionale italiana. Secondo Di Marzio, “Non c’è ancora una trattativa per Retegui”. Questa affermazione smentisce, almeno per il momento, le voci di un imminente assalto da parte del Milan per il giovane centravanti. Ciò non significa che Retegui non sia un profilo gradito, ma semplicemente che la dirigenza rossonera non ha ancora avviato contatti concreti con il club ligure.

Tuttavia, la volontà del Milan di rafforzare il reparto offensivo è un punto fermo. “C’è sicuramente la volontà del #Milan di prendere un altro attaccante”, ha ribadito Di Marzio. Questo è un segnale chiaro: nonostante la presenza di Olivier Giroud (il cui futuro è ancora da definire) e Luka Jovic (il cui riscatto non è scontato), il Milan è intenzionato ad aggiungere un nuovo elemento in avanti per garantire maggiore peso specifico e alternative tattiche. La ricerca di un attaccante è una priorità assoluta per il club di Via Aldo Rossi, che mira a colmare le lacune evidenziate nell’ultima stagione.

La strategia di mercato del Milan, però, sarà fortemente condizionata dalle cessioni. “I rossoneri si muoveranno a seconda delle uscite”, ha spiegato Di Marzio. Questo principio è fondamentale per il Milan, che deve bilanciare le entrate e le uscite per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario e, allo stesso tempo, generare i fondi necessari per finanziare i nuovi acquisti. Il destino di alcuni giocatori in rosa, dunque, sarà cruciale per determinare la portata e la tipologia degli investimenti sul mercato in entrata. Si attendono movimenti significativi sia sul fronte dei prestiti che delle cessioni a titolo definitivo, con l’obiettivo di snellire la rosa e liberare spazio salariale.

Un nome che ha iniziato a circolare con insistenza è quello di Granit Xhaka, il centrocampista dell’Arsenal. “Xhaka è sicuramente un nome che si sta valutando”, ha rivelato Di Marzio. L’interesse per il mediano svizzero suggerisce la volontà del Milan di rafforzare anche il centrocampo, un reparto che ha mostrato alcune lacune nel corso della stagione. L’esperienza internazionale di Xhaka, la sua leadership e le sue qualità tecniche e tattiche lo rendono un profilo interessante per il progetto rossonero. Tuttavia, la valutazione del giocatore e le richieste dell’Arsenal saranno fattori determinanti per l’eventuale concretizzazione di questa trattativa.

In sintesi, il mercato del Milan si preannuncia dinamico e complesso. La priorità è un nuovo attaccante, ma le mosse saranno dettate dalle cessioni. L’interesse per Xhaka testimonia la volontà di rafforzare anche altri reparti, ma ogni operazione sarà attentamente valutata. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione delle trattative e definire il volto del Milan per la prossima stagione, il tutto in un’ottica di equilibrio finanziario e ambizioni sportive, come riportato da Gianluca Di Marzio.