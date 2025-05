Calciomercato Milan, Tare alle prese coi calciatori in prestito! Può cambiare tutto, ecco la situazione caso per caso

Calciomercato Milan, Igli Tare, nuovo DS del club rossonero, dovrà risolvere anche la questione legata ai tanti calciatori in prestito

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Igli Tare, prossimo DS del club rossonero, dovrà risolvere nel calciomercato Milan della prossima estate anche le situazioni relative ai calciatori in prestito.

C’è ottimismo per il riscatto di Kalulu. Maggiore incertezza sul futuro degli altri da Bennacer, passando per Adli e Pobega. Da escludere che il Napoli voglia tenersi Okafor, più fluida la situazione con l’Empoli per Colombo e Vasquez, acquistabili per cifre basse.