Calciomercato Milan, Tare prende nota! Clamorosa apertura, può essere il colpo last minute in casa rossonera

Calciomercato Milan, Igli Tare ieri è stato contattato dalla madre-agente di Rabiot: il giocatore può essere il colpo last minute dei rossoneri

La situazione legata al futuro di Adrien Rabiot continua a tenere banco nel calciomercato italiano. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, si sarebbe verificato un contatto significativo tra il calciomercato Milan e l’entourage del centrocampista francese. Ieri, la madre-agente del giocatore, Veronique Rabiot, avrebbe risposto a una richiesta di informazioni inviata dal club di Via Aldo Rossi, aprendo uno spiraglio per un suo possibile ritorno in Serie A. Sebbene non si possa ancora parlare di una trattativa vera e propria, l’apertura mostrata da Rabiot e dal suo team rappresenta un cambiamento di rotta rispetto alle scorse settimane, quando la loro intenzione sembrava essere quella di rimanere a Marsiglia.

Il possibile arrivo di Rabiot a Milano si inserisce in una strategia di mercato ben definita per la nuova stagione. Il Milan è un cantiere aperto, con Igli Tare insediatosi come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri tornato ad assumere la guida tecnica. La presenza di Allegri, che ha già allenato Rabiot alla Juventus, potrebbe giocare un ruolo cruciale in questa operazione. Il tecnico toscano conosce perfettamente le qualità e i limiti del giocatore e potrebbe essere la figura giusta per valorizzarlo al massimo. La sua esperienza e il suo rapporto con Rabiot potrebbero convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero.

L’interesse del Milan per un centrocampista di alto livello come Rabiot è più che comprensibile. Il club sta cercando di rinforzare un reparto che ha bisogno di esperienza internazionale e qualità tecnica. La sua capacità di agire come mezzala o come centrocampista centrale lo rende un profilo versatile e molto ambito. Rabiot porterebbe in dote non solo un’ottima visione di gioco e un piede sinistro educato, ma anche una fisicità che lo rende un avversario difficile da affrontare. Il suo bagaglio di esperienza, maturato tra Paris Saint-Germain, Juventus e la nazionale francese, lo rende un giocatore pronto a competere ai massimi livelli.

L’operazione, tuttavia, non è priva di ostacoli. Le richieste economiche dell’entourage di Rabiot sono sempre state molto elevate, e il Milan dovrà trovare una quadra per far sì che il trasferimento possa concretizzarsi. Oltre all’ingaggio, ci sarà da affrontare la questione del costo del cartellino, sebbene il contratto del giocatore sia in scadenza. La priorità per Igli Tare e Massimiliano Allegri è costruire una squadra competitiva e bilanciata in ogni reparto. Rabiot, con le sue caratteristiche, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il centrocampo.

Il Milan continua a monitorare la situazione con grande attenzione, sperando di sfruttare questa apertura inattesa. L’intenzione del club è quella di affondare il colpo e portare a casa un giocatore che potrebbe fare la differenza. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il contatto iniziale si trasformerà in una vera e propria trattativa, e se i tifosi rossoneri potranno presto accogliere un nuovo, grande nome a San Siro. L’operazione Rabiot rappresenta un test importante per la nuova dirigenza rossonera, decisa a costruire un Milan vincente e a tornare protagonista in Italia e in Europa.