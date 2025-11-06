Calciomercato Milan, Tare ha messo nel mirino un nuovo profilo: gioca nel nostro campionato. Le ultimissime notizie

Il nome nuovo finito sui taccuini del Milan per rinforzare il reparto offensivo è quello di Mateo Pellegrino. L’attaccante, classe 2001, attualmente in forza al Parma, si sta mettendo in mostra in questa stagione come uno dei talenti più interessanti del campionato italiano.

Nonostante la giovane età, Pellegrino ha dimostrato di avere un buon feeling con il gol. Fino a questo momento della stagione, il giovane argentino ha messo a segno due reti in Serie A, entrambe realizzate nella sfida vinta contro il Torino (terminata 2-1). Le sue statistiche complessive lo vedono con 5 gol totali (tra campionato e Coppa Italia) e 836 minuti giocati in Serie A, a riprova della fiducia che il Parma ripone in lui.

L’interesse del Milan e del direttore sportivo Tare non è casuale. Il club rossonero, che deve anche affrontare le incertezze relative al futuro di Santiago Gimenez, sta monitorando profili giovani ma già pronti per il calcio di alto livello. La prossima sfida di campionato, Parma-Milan, prevista per l’8 novembre, sarà l’occasione perfetta per l’allenatore Massimiliano Allegri e per l’intera dirigenza per osservare da vicino le qualità tecniche e l’impatto fisico del giocatore.

Pellegrino, attaccante prevalentemente di piede sinistro e con una spiccata propensione per la posizione di punta centrale, è figlio d’arte: suo padre è l’ex difensore e ora allenatore Mauricio Pellegrino. Questa eredità calcistica non fa che aggiungere fascino al suo profilo.

Il Milan è alla ricerca di opzioni valide per il futuro del suo attacco, e il giovane del Parma si candida come una soluzione potenzialmente brillante e futuribile. La sua capacità di segnare e la sua fisicità, unite a margini di miglioramento ancora ampi, lo rendono un obiettivo concreto in vista delle prossime finestre di mercato.