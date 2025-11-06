Calciomercato
Parma Milan, Mateo Pellegrino cerca la rete contro il suo futuro? Il digiuno dura da quella data. Tare e Allegri osservano
La partita di sabato sera tra Parma e Milan non è un appuntamento qualsiasi per Mateo Pellegrino. Il giovane attaccante argentino non trova la rete in Serie A dal 29 settembre e ci terrebbe «tremendamente a interrompere il digiuno» proprio contro il club rossonero.
La motivazione è doppia, non solo sportiva. Come riporta Gazzetta.it, una sua rete in una vetrina così importante potrebbe «cambiare il suo destino».
Segnare contro il Milan, che lo sta osservando da vicino, potrebbe «convincere il Milan che quello su di lui può essere l’investimento giusto per puntare in alto». La sfida del Tardini diventa così un vero e proprio esame di mercato per il classe 2001, che vuole dimostrare di essere la prima punta ideale per il futuro del Milan.