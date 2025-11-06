Mercato Milan, per l’attacco sale Pellegrino! Tare piomba sul centravanti del Parma con l’ok di Allegri, può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, i rossoneri puntano Pellegrino del Parma in vista di gennaio: sabato l’incrocio al Tardini, Allegri ha già dato l’ok

La difficoltà di Santiago Gimenez a sbloccarsi in questa prima fase di stagione sta spingendo il mercato Milan a guardarsi seriamente intorno in vista del prossimo calciomercato invernale.

Se da un lato l’attaccante messicano ha recentemente rivelato di convivere con un infortunio alla caviglia che ne sta limitando il rendimento, dall’altro il Club rossonero non vuole farsi trovare impreparato.

Mercato Milan, obiettivo Mateo Pellegrino

La tradizionale lista di candidati include nomi già noti come l’ucraino Artem Dovbyk, l’argentino Joaquin Panichelli e il tedesco Jonathan Burkardt.

Tuttavia, La Gazzetta dello Sport ha inserito in questa short list un nuovo e interessante profilo: Mateo Pellegrino del Parma. La rosea titola infatti che «Il Milan punta Pellegrino».

Il giovane attaccante, classe 2001, è un «classico numero 9 da 192 centimetri» che si sta mettendo in mostra con la maglia del Parma. Nonostante la sua giovane età, ha già messo a segno 5 gol in stagione, di cui 2 in Serie A. Le sue prestazioni e la sua struttura fisica lo rendono un candidato ideale per il tipo di centravanti che Massimiliano Allegri potrebbe desiderare per il futuro.

L’inserimento di Pellegrino tra gli obiettivi testimonia la volontà del Milan di affiancare o eventualmente sostituire Gimenez con un profilo giovane, ma già adattato al calcio italiano.