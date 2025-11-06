Infortunio Santiago Gimenez, il messicano alza bandiera bianca! Prossimi mesi decisivi, l’ex Feyenoord si gioca il futuro in rossonero

Infortunio Santiago Gimenez, l’attaccante messicano alza bandiera bianca per il problema alla caviglia: futuro in bilico e prossimi mesi decisivi

Due sere fa, Santiago Gimenez è uscito allo scoperto sui propri profili social con una comunicazione inusuale, annunciando un infortunio alla caviglia con il quale conviverebbe da «qualche mese».

Con questo gesto, il “Bebote” ha alzato bandiera bianca, confermando pubblicamente che le difficoltà riscontrate in campo non sono attribuibili solamente a un aspetto mentale o a un calo di forma, ma sono legate «anche e soprattutto fisico».

Infortunio Santiago Gimenez, recupero necessario per il futuro

La sua decisione di prendersi un periodo di pausa lo esclude momentaneamente dalle convocazioni del Milan e anche da quelle della sua Nazionale. Questa sosta è vista come un’opportunità necessaria.

Il centravanti messicano spera che questo periodo di recupero possa servirgli per «tornare più forte di prima e rialzarsi». Le sue parole implicano una chiara consapevolezza che il suo futuro al Milan dipende strettamente dalla sua capacità di ritrovare la piena forma fisica. È solo tornando al meglio, infatti, che Gimenez potrà convincere la dirigenza e conquistare la «permanenza al Milan», superando le incertezze emerse in questa prima parte di stagione.

L’operazione trasparenza di Gimenez è un segnale di onestà nei confronti dei tifosi e del club, e sottolinea la sua determinazione a risolvere il problema alla radice per poter esprimere il suo potenziale.