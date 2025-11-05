Santiago Gimenez, rivelazione shock su Instagram: «Gioco con un infortunio alla caviglia da mesi, ora devo fermarmi» – FOTO

Santiago Gimenez, attraverso i propri profili social, ha annunciato di convivere da tempo con un infortunio alla caviglia: stop necessario

Il centravanti del Milan, Santiago Gimenez, ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare una rivelazione importante sulle ragioni del suo rendimento al di sotto delle aspettative in questo inizio di stagione. Il messicano ha confermato di aver giocato per un lungo periodo in condizioni fisiche precarie.

Gimenez ha scritto: «Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo».

Santiago Gimenez, la scelta coraggiosa di fermarsi

Nonostante il dolore, l’attaccante ha provato con determinazione a non lasciare la squadra in difficoltà: «Con voglia ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è cresciuto».

Il perdurare dell’infortunio, unito al peggioramento delle condizioni fisiche, ha portato Gimenez alla decisione inevitabile: «è arrivato il momento di fermarmi».

Questa confessione getta nuova luce sulle difficoltà incontrate dal messicano, il cui impatto al Milan è stato finora negativo (zero gol in campionato). Le sue parole, tuttavia, dimostrano grande attaccamento e spirito di sacrificio, ma anche la necessità di risolvere il problema fisico alla base della sua scarsa produttività.

Il messaggio si conclude con la promessa di un pronto ritorno: «Adesso tocca riprenderemi e prepararmi per stare con voi il prima possibile». Il Milan, che attende con ansia il suo recupero, spera di rivedere presto il Gimenez devastante ammirato al Feyenoord.