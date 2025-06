Calciomercato Milan, il ds Tare torna su un vecchio obiettivo: la situazione

Calciomercato Milan, per i rossoneri potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo per la fascia destra

Il Milan torna a strizzare l’occhio a Tiago Santos, il terzino destro portoghese del Lille, già nel mirino rossonero in passato. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, riaccende l’interesse per un giocatore che, nonostante un grave infortunio subito lo scorso ottobre (rottura del legamento crociato anteriore), potrebbe rappresentare un’occasione interessante per il club di Via Aldo Rossi.

Tiago Santos, classe 2002, era stato accostato al Milan già un anno fa, anche su suggerimento dell’allora tecnico Paulo Fonseca, poi approdato in rossonero. L’affare, però, non si concretizzò. Ora, con la necessità di rinforzare la fascia destra, considerando anche la situazione contrattuale di Florenzi, il nome di Tiago Santosè tornato prepotentemente d’attualità.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il talento, la velocità, la buona copertura e la partecipazione alla fase offensiva sono le caratteristiche che rendono Tiago Santos un terzino moderno e appetibile.