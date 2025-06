Calciomercato Milan, Tare sta studiando il grande scambio per arrivare a Leoni: questo giocatore potrebbe essere sacrificato. Le ultimissime

Il Milan continua la sua ricerca di giovani talenti per rinforzare la rosa, e tra i nomi più caldi c’è quello di Giovanni Leoni, promettente difensore del Parma. Secondo quanto riportato questa mattina dal QS, il club rossonero sarebbe orientato a presentare un’offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cercando di addolcire l’affare includendo nella trattativa anche l’attaccante Lorenzo Colombo come contropartita tecnica.

L’idea del Milan è chiara: assicurarsi un difensore centrale di prospettiva, che si è messo in mostra nel campionato di Serie B e ha attirato l’attenzione di diversi club importanti. L’aggiunta di Colombo, reduce da esperienze in prestito e con un buon potenziale, mira a rendere l’offerta più appetibile per il Parma, proponendo una soluzione che combini liquidità economica con un rinforzo per il reparto offensivo.