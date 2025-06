Calciomercato Milan, Tare fa sul serio per il grande obiettivo richiesto da Allegri: 30 milioni sul tavolo. Ultimissime sui rossoneri

Il Milan accelera per Ardon Jashari, centrocampista nel mirino dei rossoneri da diverse settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi starebbe preparando un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro, bonus compresi, da presentare al Bruges.

I contatti tra le due società si sono intensificati negli ultimi giorni, con il Milan determinato a chiudere l’operazione. La richiesta iniziale del club belga per il talentuoso mediano svizzero si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma i rossoneri contano di avvicinarsi a questa cifra con la loro proposta, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano.

Jashari, classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo nel suo ruolo. La sua visione di gioco, la capacità di interdizione e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo ideale per rinforzare il centrocampo rossonero, che cerca elementi giovani e di qualità per il futuro.

L’affondo del Milan testimonia la serietà dell’interesse e la volontà di non perdere tempo per assicurarsi il giocatore. L’offerta da 30 milioni rappresenta un investimento significativo, ma il Milan è convinto delle potenzialità di Jashari e della sua capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’offerta sarà ritenuta sufficiente dal Bruges o se saranno necessarie ulteriori trattative per limare la distanza tra domanda e offerta.