Calciomercato Milan, pomeriggio cruciale per il futuro del grande obiettivo: incontro proprio in queste ore. Le ultimissime

Le voci di mercato attorno a Javi Guerra, il promettente centrocampista del Valencia, continuano a farsi sempre più insistenti. Come riportato da Matteo Moretto, una fonte sempre attenta alle dinamiche del calciomercato, il Valencia sta facendo il possibile per blindare il proprio gioiello, offrendogli un rinnovo di contratto che lo legherebbe al club per un periodo più lungo, oltre la scadenza attuale del 2027. Questa mossa del club spagnolo è un chiaro segnale della volontà di trattenere il giocatore, considerato un elemento chiave per il futuro.

Dall’altra parte, il Milan resta alla finestra, monitorando attentamente la situazione. Il club rossonero ha mostrato un forte interesse per Guerra, considerandolo un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo con un talento giovane ma già con una buona esperienza nella Liga. Tuttavia, il Milan è consapevole della complessità dell’operazione e non intende farsi coinvolgere in aste al rialzo. La strategia è quella di attendere l’evoluzione della trattativa tra il giocatore e il Valencia, pronti a intervenire nel momento più opportuno.

La situazione è resa ancora più intricata dalla presenza di altri club sul giocatore. Secondo Moretto, diverse squadre sia dalla Spagna che dalla Premier League hanno messo gli occhi su Javi Guerra, rendendo la concorrenza particolarmente agguerrita. Questo scenario suggerisce che il futuro del centrocampista valenciano sarà oggetto di un’autentica “partita a scacchi”, dove la pazienza e il tempismo saranno fattori determinanti.

Il Milan ha già stanziato un budget per l’operazione, che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro inclusi i bonus, ma è chiaro che la trattativa con il Valencia non sarà semplice. La palla, per il momento, è nelle mani del Valencia e del giocatore stesso, mentre il Milan e gli altri pretendenti attendono la mossa decisiva che potrebbe sbloccare il futuro di Javi Guerra.