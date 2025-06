Calciomercato Milan, Tare deve sistemare gli esuberi! Solo uno resta a Milanello, il dettaglio caso per caso

Calciomercato Milan, Igli Tare alle prese con la situazione legata al futuro degli esuberi: al momento solo Saelemaekers destinato alla permanenza

Con l’avvicinarsi delle finestre di calciomercato, il calciomercato Milan si trova, come ogni grande club, a fare i conti non solo con le ambizioni di rafforzamento della rosa, ma anche con il rientro dei calciatori attualmente in prestito. Un’analisi attenta di questi rientri è fondamentale per delineare la fisionomia della squadra che verrà, e secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il quadro è tutt’altro che semplice, con la maggior parte di questi elementi destinati a cercare fortuna altrove.

Tra i nomi menzionati, emerge una chiara indicazione: Alexis Saelemaekers è l’unico, al momento, ad avere buone probabilità di rimanere in rosa. Il jolly belga, che ha dimostrato duttilità e spirito di sacrificio nelle sue precedenti esperienze in rossonero, potrebbe rappresentare una pedina preziosa per la profondità dell’organico, capace di ricoprire più ruoli sulle fasce. La sua permanenza suggerisce una volontà del club di valorizzare un elemento già integrato e conosciuto, magari con un ruolo diverso rispetto al passato, ma comunque all’interno delle gerarchie tecniche.

La situazione si complica notevolmente per gli altri calciatori citati. Yacine Adli, pur avendo mostrato sprazzi di talento, sembra essere in una posizione difficile per garantirsi un posto fisso. La concorrenza nel centrocampo rossonero è elevata e, nonostante le sue qualità tecniche, la continuità e l’impatto sul gioco potrebbero non aver convinto appieno la dirigenza.

Per Ismaël Bennacer, la situazione è ancora più intricata. Nonostante sia un elemento di spicco del centrocampo attuale, l’ipotesi di una sua partenza, o comunque di una sua situazione da chiarire con l’OM che “non ha ancora sciolto le riserve”, suggerisce una valutazione del suo valore di mercato o una possibile riorganizzazione strategica del reparto. Un centrocampista del suo calibro, se in uscita, aprirebbe scenari interessanti per il mercato in entrata.

Tommaso Pobega, reduce da un prestito che avrebbe dovuto consacrarlo, si trova anch’egli a un bivio. L’interesse del Bologna a volerlo trattenere è palese, ma la cifra richiesta dal Milan di 12 milioni di euro appare, al momento, un ostacolo significativo. Questo denota una chiara valutazione del Milan sul valore del proprio prodotto del vivaio, ma anche la necessità di monetizzare per finanziare altre operazioni. Se il Bologna non dovesse accollarsi l’intera cifra, Pobega si troverebbe di nuovo a San Siro, con la possibilità di un nuovo prestito o di una cessione definitiva ad altro acquirente.