Calciomercato Milan, Tare sta studiando il grande scambio per arrivare a Leoni: questo giocatore potrebbe essere sacrificato. Le ultimissime

Il Milan continua la sua ricerca di giovani talenti per rinforzare la rosa, e tra i nomi più caldi c’è quello di Giovanni Leoni, promettente difensore del Parma. Secondo quanto riportato questa mattina dal QS, il club rossonero sarebbe orientato a presentare un’offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cercando di addolcire l’affare includendo nella trattativa anche l’attaccante Lorenzo Colombo come contropartita tecnica.

L’idea del Milan è chiara: assicurarsi un difensore centrale di prospettiva, che si è messo in mostra nel campionato di Serie B e ha attirato l’attenzione di diversi club importanti. L’aggiunta di Colombo, reduce da esperienze in prestito e con un buon potenziale, mira a rendere l’offerta più appetibile per il Parma, proponendo una soluzione che combini liquidità economica con un rinforzo per il reparto offensivo.

Tuttavia, le intenzioni del Milan si scontrano con la ferma posizione del Parma. Il club ducale, infatti, non sembrerebbe propenso ad accettare una soluzione di questo tipo. La resistenza del Parma deriva da una valutazione ben più alta del proprio difensore. Si parla addirittura di un precedente rifiuto a un’offerta da 25 milioni di euro per Leoni, segno che il club gialloblù non ha alcuna intenzione di svendere il proprio talento.

Questa posizione intransigente del Parma rende l’operazione per il Milan decisamente più complessa. Per convincere i ducali a cedere Leoni, i rossoneri dovranno rivedere al rialzo la loro proposta economica o presentare una contropartita tecnica di maggiore appeal e valore. La trattativa si preannuncia quindi serrata, con il Milan che dovrà decidere quanto spingersi oltre per un giocatore su cui evidentemente ripone grandi aspettative. Il futuro di Leoni è ancora tutto da scrivere, ma il Parma ha già fatto capire che non sarà facile portarlo via dal Tardini.