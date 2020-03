Calciomercato Milan: suggestione Szoboszlai del Salisburgo

Calciomercato Milan: per rinforzare il centrocampo in vista della prossima annata, il club di Via Aldo Rossi starebbe puntando su Szoboszlai

Non solo Biglia, anche Giacomo Bonaventura è in scadenza di contratto e il suo addio al Milan parrebbe cosa certa. Per sostituire l’ex Atalanta, stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi si sarebbe informato su Szoboszlai, attualmente in forza al Salisburgo.

L’ungherese è stato acquistato nel gennaio 2018 per appena 500.000 euro dall’FC Liefering e ora il suo cartellino sarebbe ammontato a 20 milioni di euro. Un profilo giovane che rispecchia il progetto Elliott, oltre ad avere una buona esperienza internazionale.