Calciomercato Milan, cambia la strategia del club rossonero? Lui può rimanere a sorpresa a Milanello

Calciomercato Milan, può cambiare la strategia del club rossonero sul futuro di Theo Hernandez: il francese verso la permanenza

Come riferito da Repubblica, può cambiare la strategia del calciomercato Milan per quanto riguarda la strategia in uscita.

Il Milan sa che non è semplice trovare giocatori alla Theo nel panorama europeo. De Cuyper del Bruges è tra i profili che piacciono ma ha tanto mercato. Senza i milioni della Champions una cessione eccellente va messa in conto, ma non è più scontato tocchi a Theo.