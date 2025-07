Calciomercato Milan, individuato il sostituto di Sportiello: ecco chi potrebbe arrivare in caso di sua partenza. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Milan è in procinto di operare un cambiamento significativo nel ruolo di secondo portiere. I rossoneri starebbero, infatti, lavorando alla risoluzione consensuale del contratto di Marco Sportiello, una mossa che gli consentirebbe di fare ritorno all’Atalanta, il club da cui era arrivato a parametro zero la scorsa estate. Questa decisione, se confermata, aprirebbe le porte a un nuovo innesto per ricoprire il ruolo di vice-Maignan.

Il club di Via Aldo Rossi, in tal senso, ha già individuato il sostituto ideale: Pietro Terracciano, attuale portiere della Fiorentina. L’estremo difensore viola, noto per la sua affidabilità e la sua esperienza in Serie A, sarebbe il prescelto per affiancare il titolarissimo Mike Maignan.

L’arrivo di Terracciano a Milanello rappresenterebbe un rinforzo importante per la porta rossonera. Il portiere fiorentino porterebbe con sé una solida esperienza maturata in anni di militanza in Serie A, garantendo un’alternativa di qualità in caso di necessità o in vista di impegni di coppa. Questa mossa sottolinea la volontà del Milan di non lasciare nulla al caso e di avere una rosa completa e competitiva in ogni reparto, anche nelle posizioni di riserva. La trattativa per la risoluzione di Sportiello e l’arrivo di Terracciano è un segnale chiaro di come il Milan stia già pianificando meticolosamente il futuro, cercando di ottimizzare ogni tassello della rosa a disposizione di Allegri.