Il Milan è alla ricerca di un portiere per la prossima sessione di calciomercato. La tentazione arriva dalla Serie A

Il Milan dovrà rinforzare il proprio reparto dei portieri nella prossima sessione di calciomercato. Date ormai per certe le partenze di Tatarusanu e Mirante, i rossoneri hanno già chiuso per l’arrivo di Marco Sportiello a zero dall’Atalanta. Maldini e Massara però puntano ad un altro nome importante.

Secondo quanto riporta la Città di Salerno infatti, il Milan starebbe provando il colpo Ochoa. Il portiere vedrà scadere il suo contratto con la Salernitana a giugno. Anche se il patron Iervolino sta spingendo per il rinnovo, il messicano potrebbe essere tentato da una nuova avventura. Su di lui anche Inter e AEK Atene.