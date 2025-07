Calciomercato Milan, nuova soluzione a sorpresa per il futuro di Sportiello: prende sempre più forma. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Milan starebbe seriamente valutando la risoluzione del contratto di Marco Sportiello. L’estremo difensore, arrivato a Milanello la scorsa stagione, potrebbe quindi essere libero di fare ritorno all’Atalanta, la sua ex squadra. Questa mossa sorprendente suggerisce un riassetto tra i pali per i rossoneri in vista della prossima stagione.

L’eventuale addio di Sportiello, che non ha convinto pienamente nel ruolo di vice-Maignan, porterebbe il Milan a intervenire prontamente sul mercato per assicurarsi un nuovo secondo portiere affidabile. E il nome in pole position per ricoprire questo ruolo è già stato individuato: si tratta di Pietro Terracciano, attuale portiere della Fiorentina.

Terracciano sbarcherebbe a Milanello con l’obiettivo di diventare il vice di Mike Maignan, garantendo un’alternativa di esperienza e affidabilità al portiere titolare. La sua comprovata esperienza in Serie A e la sua capacità di farsi trovare pronto quando chiamato in causa lo rendono un profilo interessante per la dirigenza rossonera. La trattativa per il suo trasferimento dovrebbe essere meno complessa rispetto a quella per Sportiello, data la sua situazione contrattuale e la volontà della Fiorentina di cederlo in caso di offerta congrua.

Questa operazione delineerebbe un quadro chiaro per il reparto portieri del Milan, con Maignan saldo tra i pali e un nuovo secondo che possa garantire maggiore sicurezza e continuità rispetto a quanto visto finora. Se le indiscrezioni di Di Marzio si riveleranno esatte, il Milan si appresta a un significativo cambio della guardia in panchina, puntando su un profilo che possa offrire maggiori garanzie nel ruolo di riserva.